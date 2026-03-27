Portofino Days, la Liguria si apre al cinema internazionale, Cristina Bolla: "Dal mondo ci scelgono come set ideale"

Alla terza edizione dei Portofino Days, la Liguria si conferma sempre più un polo attrattivo per il mondo dell’audiovisivo internazionale. A raccontarne prospettive e novità è la presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, che a Telenord sottolinea il respiro sempre più ampio dell’iniziativa e il suo impatto sul territorio.





Bolla evidenzia subito la dimensione globale dell’evento: "Ci sono produzioni che provengono da sette Paesi e produzioni internazionali che vengono proprio nel nostro territorio per scoprire tutte le peculiarità", con l’obiettivo concreto di trasformare queste visite in future produzioni televisive e cinematografiche girate in Liguria.





La manifestazione si sviluppa nell’arco di tre giorni, con un programma ricco di incontri ed eventi: "Si inizia oggi, ma è una tre giorni che ci sarà anche domani e domenica, con tanti eventi e tanti personaggi". Un’occasione non solo di networking, ma anche di promozione strategica del territorio.





Un punto centrale dell’edizione è il ruolo delle istituzioni nel sostenere il settore audiovisivo. Bolla spiega infatti che verranno presentate le misure messe in campo per attrarre le produzioni: "Presenteremo tutte le attività del ministero e della Regione Liguria per attrarre le produzioni dal punto di vista dei servizi e dei bandi".





Non si tratta solo di offrire location suggestive, ma di costruire un sistema competitivo: "Diventa un elemento di forza poter ospitare le produzioni non solo come servizi logistici, ma dare anche contributi reali, che sono il motore di questa industria".

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