Cultura

Portofino Days 2026, al via la terza edizione del festival internazionale della serialità tra Tigullio e Genova

di Carlotta Nicoletti

1 min, 22 sec

Tre giorni di incontri, masterclass e anteprime: la Liguria punta sull’audiovisivo come leva culturale ed economica

Portofino Days 2026, al via la terza edizione del festival internazionale della serialità tra Tigullio e Genova
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Torna dal 27 al 29 marzo la terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, evento che riunisce in Liguria i protagonisti della serialità televisiva e dell’audiovisivo internazionale.

Festival – La manifestazione si svolge tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova, trasformando il territorio in un punto di riferimento per professionisti del settore, studenti e appassionati. In programma incontri, proiezioni, masterclass e momenti di networking dedicati alla fiction e alle serie tv.

Obiettivo – L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra industria audiovisiva, istituzioni e nuove generazioni. Un’occasione per promuovere la Liguria come location privilegiata per produzioni cinematografiche e televisive, valorizzando paesaggi e patrimonio culturale.

Partecipazione – Attori, registi, sceneggiatori e produttori si confronteranno su tendenze e sviluppi del settore. Il festival, promosso da Regione Liguria e organizzato insieme agli enti locali, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama italiano.

Dichiarazioni – “Portofino è orgogliosa di ospitare anche quest’anno un evento che porta nel nostro borgo i protagonisti della fiction e dell’audiovisivo internazionale”, ha dichiarato il sindaco Matteo Viacava. “I Portofino Days rappresentano un’importante occasione di confronto culturale e professionale”.

Location – Il programma si sviluppa in alcune delle sedi più suggestive del Tigullio, tra cui Villa Durazzo e il Convento dei Cappuccini. Gli appuntamenti, aperti anche al pubblico, offrono momenti formativi e occasioni di incontro diretto con gli operatori del settore.

Organizzazione – La direzione è affidata a Cristina Bolla, affiancata dai vice direttori Giorgio D’Alia e Matteo Garnero, con un board composto da figure di rilievo dell’industria audiovisiva.

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