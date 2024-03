Portofino: "cozze sentinella" per monitorare lo stato di salute del mare

Una colonia di mitili sentinelle per monitorare la qualità del mare è stato deposto questa mattina nelle acque dell'area marina protetta di Portofino. Il progetto è stato finanziato da Suzuki, il colosso giapponese delle auto, moto e motori marini, - grazie al contributo di chi, in occasione del Black Friday, hanno acquistato in Italia un prodotto Suzuki fruttando così circa 15 mila euro. La presentazione si è tenuta questa mattina a Villa San Giacomo di Santa Margherita Ligure.

"Suzuki, per questa iniziativa, ha accantonato lo 0,5% del fatturato giornaliero del prodotto immatricolato e delle vendite ricambi e accessori delle tre divisioni auto, moto e marine, per assegnarlo a un progetto green con l'obiettivo di preservare l'ambiente in cui viviamo. - spiega Paolo Elariuzzi, direttore della divisione moto e marine Suzuki Italia - Questi mitili agiscono come bioindicatori per monitorare possibili fattori di rischio per la biodiversità del mare, contrastando la crescita della CO2 nell'atmosfera. Un'analisi dettagliata dei molluschi bivalvi può pertanto offrire una valutazione precisa dello stato dell'ecosistema marino in cui risiedono. Essendo filtratori, inoltre, i mitili sottraggono dall'acqua le sostanze nocive, tra cui le microplastiche disperse negli oceani di tutto il mondo, purificandola, un meccanismo che svolge anche il sistema Suzuki #lavalacqua applicato ai motori fuoribordo".

Altri mitili saranno depositati nell'area marina di Bergeggi e in quella delle Cinque Terre. Partner del progetto sono la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea, l'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta e l'Osservatorio ligure Pesca e Ambiente.