Porto Torres, nasce il “Millepiedi”: l’energia del mare diventa risorsa
di R.S.
I lavori infrastrutturali in corso consentiranno la realizzazione di una macchina idraulica in grado di catturare e trasformare l’energia delle onde marine
Si chiama “Millepiedi” il progetto innovativo per la produzione di energia dal moto ondoso avviato nel porto di Porto Torres. L’iniziativa è stata predisposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna grazie a finanziamenti del PNRR per un importo complessivo di 3,8 milioni di euro.
I lavori infrastrutturali in corso consentiranno la realizzazione di una macchina idraulica in grado di catturare e trasformare l’energia delle onde marine in energia utilizzabile per le utenze del sistema portuale.
Il progetto di ricerca, coordinato e brevettato dall’Azienda speciale Parco di Porto Conte, si avvale della consulenza scientifica dell’Università di Cagliari. La sperimentazione del “Millepiedi” avverrà nel molo foraneo di Ponente del porto industriale di Porto Torres.
L’intervento nasce anche con l’obiettivo di ripristinare uno dei cassoni della diga foranea, danneggiato da una violenta mareggiata nel 2019. All’interno della struttura verrà installato un impianto idraulico capace di produrre energia sfruttando il moto ondoso: dal livello medio del mare, la macchina risucchia l’acqua e trasferisce l’energia in autoclave, garantendo la produzione anche in condizioni di mare calmo.
Secondo gli studi, la costa nord-occidentale della Sardegna presenta condizioni meteo-climatiche particolarmente favorevoli per questo tipo di applicazione, risultando tra le più idonee a livello euro-mediterraneo.
Il molo industriale è composto da 21 cassoni, ciascuno suddiviso in quattro celle: con opportuni interventi di adeguamento, le strutture potrebbero ospitare ulteriori macchine idrauliche, ampliando la capacità di produzione energetica e rafforzando il percorso verso una transizione energetica sostenibile del porto.
