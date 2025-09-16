Porto Marghera, al via impianto fotovoltaico di Plenitude

Plenitude annuncia l'avvio della produzione dell'impianto fotovoltaico "Lotto 15", nell'area del petrolchimico di Porto Marghera. L'impianto, spiega Plenitude in una nota, ha una capacità installata di 2,75MW, è composto da 8.088 pannelli solari su strutture fisse ancorate a terra ed è stato realizzato da Altenia, società del gruppo Terna Energy Solutions, che si è occupata della progettazione e costruzione e provvederà alla manutenzione per i primi 24 mesi di esercizio.

Il duplice obiettivo - La maggior parte dell'energia fotovoltaica prodotta servirà a coprire i fabbisogni del sito industriale, mentre quella eccedente verrà ceduta in rete. L'impianto è stato realizzato all'interno del sito petrolchimico di Porto Marghera, in un'area di proprietà di Eni Rewind, su cui la stessa società ha eseguito un intervento ambientale, certificato dagli enti preposti, mediante rimozione di terreno contaminato e ripristino con terreno pulito, come parte integrante di una più ampia iniziativa di riqualificazione produttiva di un'area industriale dismessa.

Le bonifiche - L'entrata in esercizio di "Lotto 15", insieme all'impianto fotovoltaico "Lotto 12" da 3,55MW, sempre di proprietà di Plenitude, realizzato da Altenia e avviato lo scorso novembre 2024, completa una prima fase di valorizzazione delle aree di Eni Rewind, oggetto di risanamento ambientale, nel petrolchimico di Porto Marghera.

