Porto di Ravenna: arrivata la nave Aicc Huanghu, lunga 200 metri

Come da programma è arrivata nel porto di Ravenna la nave AICC HUANGHU della compagnia AICC, costruita nel 2024/2025, lunga 200 metri e larga 38 metri con un pescaggio di 9 metri.

In banchina, ad accoglierla, una delegazione composta da Jiang Xin, Yuyao Zhang, Federico Pigozzo, Diego Fiorenzoli, Andrea Intravaia, Christian Cogliandro e Lucas Gaston di Omoda & Jaecoo, Maximilian Altmann, Massimo Ringoli e Alberto Picco per il gruppo Altmann A.G., Riccardo Sabadini, Mauro Pepoli, Giannantonio Mingozzi e Giovanni Gommellini per il Gruppo Sapir, gruppi tra loro partner nella società ASIA.

Il numero delle auto sbarcate è stato superiore a quello originariamente preventivato, all’incirca 1.500.

La delegazione è stata poi ricevuta in Municipio dal Sindaco Alessandro Barattoni e presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale, dal Commissario Francesco Benevolo.

Il Sindaco ed il Commissario sono stati concordi nel sottolineare l’importanza del nuovo traffico, che apre interessanti prospettive per il futuro, confermando che i collegamenti ferroviari, che nel porto di Ravenna arrivano sino in banchina, rendono il nostro scalo competitivo per traffici destinati non soltanto al mercato dell’Italia settentrionale ma a tutto il Centro Europa.

