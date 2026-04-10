Porto di Genova Pra’, maxi piano PSA Italy da 1 miliardo: spinta su digitalizzazione e automazione

Un investimento da un miliardo di euro per trasformare il terminal di Genova Pra’ in un hub portuale sempre più tecnologico e integrato. È il piano presentato da PSA Italy, che punta con decisione su innovazione e digitalizzazione.

Secondo l’amministratore delegato Roberto Ferrari, tra il 20% e il 30% delle risorse sarà destinato proprio allo sviluppo digitale, considerato uno degli assi portanti del progetto insieme agli interventi infrastrutturali e all’ammodernamento delle attrezzature.

L’obiettivo è introdurre un sistema avanzato di automazione: tutte le gru e i piazzali del terminal saranno progressivamente automatizzati, superando l’attuale modello operativo. Un cambiamento che punta a migliorare efficienza, sicurezza e capacità di gestione dei flussi.

Il progetto guarda però oltre il singolo terminal. L’intenzione è quella di creare un sistema logistico integrato, capace di collegare in modo più efficace il porto con trasporti ferroviari e su gomma, oltre che con i magazzini e i centri di distribuzione.

In questa visione, il porto non è più solo un punto di transito delle merci, ma parte di un ecosistema logistico più ampio e interconnesso, in grado di offrire servizi più efficienti e competitivi lungo tutta la filiera.

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