Porto di Genova, domani tavolo sulla sicurezza

Domattina avrà luogo, in videoconferenza, il tavolo sulla sicurezza al quale prenderanno parte i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, la Culmv, i terminalisti, l'Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto.

La sicurezza in porto in questo ultimo periodo è al centro delle cronache, basti pensare agli ultimi due incidenti verificatisi in questi ultimi giorni, a poca distanza uno dall'altro. Da qui il grido d'allarme dei sindacati con la richiesta di un vertice con carattere d'urgenza convocato dal presidente dell’Autorità Portuale. Entrambi gli incidenti sono avvenuti durante le operazioni dei ro- ro (navi e traghetti che trasportano camion e rimorchi): si tratta di un settore in ascesa ed economicamente in ripresa, specie adesso, nella stagione estiva, con anche i traghetti passeggeri impegnati nel carico e scarico merci.

Per Enrico Poggi, segretario della Filt Cgil, la situazione è grave: "Non vogliamo si ripetano casi analoghi - spiega - è da tempo che chiediamo siano stilati protocolli sulla sicurezza che consentano ai lavoratori di non essere messi sempre sotto pressione dai carichi di lavoro e di evitare interferenze tra le operazioni dei marittimi e quelle eseguite a bordo dai portuali".

Uno di loro ha rischiato di perdere un gamba: investito, a causa di una manovra errata di un carrello da parte di un marittimo a Ponte Ronco, al Terminal Messina. Il tempo di proclamare un’ora di sciopero e il 14 agosto scorso un altro incidente.

A questi problemi si aggiungono quelli relativi alll'accesso ai terminal, con la rimozione degli ostacoli che possono rallentare le operazioni di soccorso, come accaduto nell'incidente di domenica scorsa.