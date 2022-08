Porti di Genova e Savona-Vado, trasporto ferroviario in forte crescita: +10%

di Redazione

Aumenta il traffico ferroviario nei porti di Genova, Savona, Vado ligure. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati movimentati 215.650 teu, il 10,3% in più rispetto al primo semestre 2021, consolidando la tendenza degli ultimi due anni. Nel secondo trimestre 2022 il numero di container trasportati via ferrovia è salito a 115.208 teu, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che aveva già registrato il record dell'ultimo decennio a 105.702 teu.

Alla crescita dei traffici ferroviari nel trimestre ha contribuito in gran parte il bacino di Genova Sampierdarena che ha visto il numero di treni crescere del 34,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante la parziale inattività del parco ferroviario a servizio dei terminal di Calata Sanità e Calata Bettolo.

Il terminal di Vado Gateway ha movimentato su ferrovia oltre 14.000 teu nel secondo trimestre, pari al 22.2% del totale dei volumi gateway dell'infrastruttura, per un totale di 327 treni (+81 rispetto al 2021).