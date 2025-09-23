Porti, Paroli (Adsp Genova): “Dragaggi da programmare, non da rincorrere. Serve pragmatismo per lo sviluppo”

Non più interventi d’urgenza, ma una gestione strutturata e continuativa: è questa la linea tracciata da Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, intervenuto ieri al Salone Nautico di Genova, durante la riunione del Gruppo Tecnico Economia del Mare di Confindustria.

“I dragaggi non possono essere trattati come emergenze – ha dichiarato Paroli – ma vanno pianificati con tempi certi, come un servizio essenziale e regolare. Solo così i porti italiani potranno competere davvero”.

Il presidente ha evidenziato la necessità di un approccio moderno e sistemico alla gestione portuale, capace di tenere insieme competenza tecnica, sostenibilità ambientale e pragmatismo amministrativo. Tre leve fondamentali, secondo Paroli, per rafforzare il ruolo strategico dei porti nel sistema economico e logistico nazionale.

“Energia, infrastrutture e dragaggi devono essere affrontati con metodo e rapidità. L’esperienza ci ha dimostrato che la continuità paga: è il momento di trasformare questa lezione in una pratica consolidata e permanente”, ha aggiunto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.