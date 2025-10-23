Porti, nuovo collegamento ro-ro tra Italia e Libia

Un nuovo collegamento portuale tra l'Italia e la Libia dedicato all'imbarco di rotabili sarà attivato da fine ottobre al Reefer Terminal di Vado Ligure (Savona) con l'approdo della nave cargo Lider Trabzon, prima di tre unità di tipo lo-lo e ro-ro operate dalla compagnia di navigazione Blue Lines che collegherà il terminal ligure con il porto di Misurata.

Le navi scaleranno il porto di Vado Ligure con cadenza ogni venti giorni approdando presso la banchina dedicata ai rotabili lunga 200 metri. "La partenza del nuovo collegamento dedicato ai rotabili evidenzia la flessibilità di Reefer Terminal nell'operare diverse tipologie merceologiche: - dichiara l'amministratore delegato di Vado Gateway e Reefer Terminal Santi Casciano - dalla frutta, storico core business del terminal, ai fuori sagoma, dai contenitori che non richiedono temperatura controllata fino ai rotabili".

"Siamo al lavoro per far crescere ulteriormente il business dei rotabili sia in export sia in import - spiega - potendo contare non solo su una banchina dedicata larga ducento metri, ma anche su un'area adibita a parco auto nel piazzale con una capacità totale di ottocento vetture. Il tutto mantenendo la storica vocazione di Reefer Terminal per la movimentazione di prodotti ortofrutticoli per i quali siamo leader nel Mediterraneo".

