Porti italiani, Rixi: “Da settimana prossima le prime tre nomine ai vertici delle AdSP”

Dopo lunghi mesi di attesa, stanno finalmente per sbloccarsi le nomine ai vertici delle Autorità di sistema portuale (AdSP). Lo ha annunciato oggi il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, durante un convegno sulla portualità organizzato nell’ambito della Genoa Shipping Week.

«Dalla prossima settimana verranno nominati i primi tre presidenti dei porti ancora commissariati», ha dichiarato Rixi, sottolineando l’urgenza di procedere. «Abbiamo scritto al presidente del Senato per segnalare che ci sono porti commissariati da oltre un anno. È tempo di chiudere l’iter», ha aggiunto.

Attualmente sono dodici i presidenti designati, già approvati dalla Commissione Trasporti della Camera, in attesa del via libera da parte della Commissione omologa del Senato, che da mesi continua a rinviare l’esame. Nel frattempo, i candidati sono stati nominati commissari per garantire la continuità amministrativa.

Le nomine saranno effettuate in ordine cronologico, seguendo la data dei decreti di commissariamento, con un ritmo di tre a settimana, fino al completamento dell’elenco.

Un passaggio fondamentale, secondo il viceministro, per restituire piena operatività al sistema portuale italiano, in un momento cruciale per lo sviluppo della logistica e dell’economia del mare.

