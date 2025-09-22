Porti e logistica, Bucci: Liguria esempio di semplificazione e sviluppo di porti e retroporti

Con quasi 5.500 ettari distribuiti su quattro regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna), la zona logistica semplificata Porto e retroporto di Genova risulta la più estesa a livello nazionale. Questo il tema al centro della tavola rotonda Zona logistica semplificata organizzata da Regione Liguria al 65° Salone Nautico.

“I porti della Liguria sono un affaccio sul mondo non solo per la nostra regione, ma per Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna – spiega Marco Bucci, presidente della Regione Liguria -. Siamo un unico sistema interconnesso, e la logistica del Nordovest vive proprio di questa unione. La zls non è soltanto uno strumento per i porti, ma un ponte tra mare ed entroterra. Un container che arriva a Genova o La Spezia, infatti, non si ferma lì, ma prosegue verso Milano, Torino, Piacenza, Parma. In questo modo i porti diventano reti che si estendono nell’entroterra, collegando territori diversi come un’unica infrastruttura economica. Un esempio concreto di questa trasformazione è l’appennino, da barriera naturale che separava i territori, oggi grazie a infrastrutture e logistica diventa una connessione. Il mio messaggio è chiaro: la semplificazione non deve restare privilegio di poche aree, ma diventare modello per tutta l’Italia. Solo così la logistica potrà essere davvero motore di crescita nazionale. È un orgoglio per la Regione Liguria portare questo tema al centro del 65° Salone Nautico di Genova, ponendo le basi per il futuro”.

“La zls rappresenta un volano di sviluppo economico e occupazionale per l’intero nordovest – aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Uno strumento che riduce i tempi autorizzativi e offre incentivi fiscali, diventando così strategico per l’attrazione di investimenti e la creazione di occupazione qualificata”.

L’evento ha visto gli interventi, oltre che del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, del vicesindaco del comune di Genova Alessandro Terrile, di amministratori regionali e locali e player portuali liguri e italiani.

Un capitolo significativo riguarda inoltre la creazione di zone franche doganali: sono state presentate circa 50 manifestazioni di interesse, che saranno valutate in collaborazione con l’agenzia delle dogane.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.