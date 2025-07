Porti di Genova e Savona: traffico stabile a giugno, ma il semestre chiude in lieve calo

Nel mese di giugno 2025, il sistema portuale di Genova e Savona-Vado ha registrato un andamento stabile delle movimentazioni, con un totale di 5.519.834 tonnellate, segnando una lieve crescita dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Lo comunica l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ports of Genoa – evidenziando una dinamica complessivamente positiva in alcuni settori strategici.

Tra i comparti più performanti spicca il traffico container, cresciuto del 2,5%, con 255.624 TEU movimentati nel mese (+19,1% su base annua), trainati in particolare dalla movimentazione in trasbordo. Risultati significativi anche per le rinfuse solide, in aumento dell’81,8%, e per le altre rinfuse liquide – escluse quelle petrolifere ed energetiche – che hanno fatto segnare un +5,5%.

Segnali incoraggianti anche dal traffico industriale: i volumi di coil sono cresciuti del 34,7% rispetto a giugno 2024. Sul fronte passeggeri, il mese ha registrato un incremento complessivo del 2,5%, con 238.678 crocieristi (dato stabile) e 364.123 passeggeri sui traghetti, in crescita del 4,6% su base annua.

Tuttavia, il bilancio del primo semestre del 2025 mostra una lieve flessione: nei primi sei mesi dell’anno sono state movimentate complessivamente 32.241.311 tonnellate, in calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato risente soprattutto della contrazione del traffico di prodotti petroliferi ed energetici (-7,6%) e del traffico convenzionale (-5,9%), con una riduzione marcata nel segmento trailer e veicoli commerciali (-7,3%).

In chiave semestrale, i passeggeri sono in crescita del 5,5%, per un totale di 1.050.688 persone transitate tra crociere e traghetti. Quest’ultimi hanno mantenuto un andamento stabile, contribuendo positivamente al segmento.

