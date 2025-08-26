Portacontainer inquinante fermata dalla Guardia Costiera di Genova: irregolarità nelle emissioni di azoto

La guardia costiera ha fermato nel porto di Genova la portacontainer Hansa Horneburg battente bandiera panamense, oltre 18.000 tonnellate di stazza lorda, per aver violato le prescrizioni relative al contenimento delle emissioni nell'aria di ossidi di azoto. Il provvedimento di fermo amministrativo è stato disposto al termine di un'ispezione di sicurezza eseguita dal personale del nucleo ispettivo 'Port State Control'.

L'attività ispettiva ha permesso di accertare che l'unità, pur dotata di certificazioni in corso di validità rilasciate dallo Stato di bandiera e attestanti la conformità alle convenzioni internazionali Marpol, non risulta pienamente conforme alle prescrizioni relative al contenimento delle emissioni in aria di ossidi di azoto (NOx).

“Eseguiamo sempre dei controlli approfonditi in tale ambito – riferisce un ufficiale del team ispettivo – In questo caso abbiamo rilevato che diversi componenti dei generatori elettrici di bordo non riportavano gli elementi identificativi di conformità richiesti dalla normativa e dal Codice tecnico NOx per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Pertanto, non è assicurato il rispetto dei corretti parametri di funzionamento necessari per contenere le emissioni di NOx nei limiti di norma”.

L'attività di verifica ha interessato tutte le aree operative della nave, dalla plancia alla sala macchine, fino agli spazi riservati all'equipaggio, ed è stata integrata da un'esercitazione di emergenza per testare la prontezza dell'equipaggio. La nave potrà ripartire dopo aver sanato tutte le irregolarità riscontrate. L'attività conferma l'impegno costante della guardia costiera di Genova a tutela dell'ambiente, che ha portato nel corso del 2025 al fermo amministrativo di dieci navi per mancato rispetto delle regole internazionali che disciplinano il settore

