Ponte sullo Stretto: MIT già al lavoro per superare i rilievi della Corte dei Conti

Il ministero Infrastrutture e Trasporti prende atto delle motivazioni della Corte dei Conti rispetto alle pronunce sul Ponte sullo Stretto.

Continua l’iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all’Italia, sottolinea un comunicato del MIT, un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità.

