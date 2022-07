Ponte Morandi, fissata per settimana prossima la rimozione dei reperti

di Redazione

Modifiche alla circolazione in via Argine Polcevera, via Campi e via Giorgio Perlasca. In tutte e tre le strade, da lunedì 11 al 29 luglio, per tutti i giorni feriali, dalle 7 alle 18

