Attualità

Ponte dei Mille: al via un maxi intervento di manutenzione, traffico riorganizzato fino a maggio

di R.C.

41 sec

Il cantiere attivo fino al 19 maggio. Il varco di Ponte dei Mille sarà accessibile ai veicoli solo in ingresso, uscite deviate verso Santa Limbania e Albertazzi

Ponte dei Mille: al via un maxi intervento di manutenzione, traffico riorganizzato fino a maggio

Da lunedì 19 gennaio prendono il via i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Marinai d’Italia, nell’area di Ponte dei Mille e Stazione Marittima. L’intervento, curato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prevede il rifacimento delle impermeabilizzazioni, la sostituzione dei giunti stradali e l’adeguamento del sistema di drenaggio.

Il cantiere resterà attivo fino al 19 maggio 2026. In questo periodo il varco di Ponte dei Mille sarà accessibile ai veicoli solo in ingresso, con le uscite deviate verso Santa Limbania e Albertazzi. Nessuna modifica per i pedoni, che potranno transitare regolarmente.

I lavori si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione dell’area della Stazione Marittima, punto strategico per il traffico crocieristico e simbolo storico del rapporto tra porto e città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: