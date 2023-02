Genova, l'annuncio dei vertici della polizia: "Entro l'estate direzione centrale Postale-Scientifica"

«Stiamo portando avanti come Polizia di Stato un grosso progetto di rinnovamento e ampliamento della polizia postale. Nascerà una nuova direzione altamente tecnica che avrà all'interno polizia scientifica e polizia postale. Non si tratta soltanto di cambiare abito, ma diportarlo in una struttura molto più ampia fatta di personale specializzato». A dichiararlo è Antonio Borrelli, responsabile della struttura di missione per l'istituenda Direzione centrale per la Polizia scientifica e la sicurezza cybernetica a margine della presentazione del nuovo "Cyber security lab" costituito all'interno di Liguria Digitale.

«Sicuramente per l'estate saremo pienamente operativi, anche se le basi le abbiamo tutte. I colleghi della postale e della scientifica, che da oltre 120 anni sono il nostro fiore all'occhiello perché non c'è attività investigativa che non passi da loro, sono già operativi» ha concluso.