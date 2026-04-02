Politiche 2027, sondaggio: Silvia Salis la sfidante più competitiva contro Giorgia Meloni
di steris
Rilevazione BiDiMedia vede la sindaca di Genova al 48,9%, mentre la premier in carica è al 51,1%. Conte e Schlein più staccati dalla leader FdI
Un nuovo sondaggio dell’istituto BiDiMedia conferma la leadership del centrodestra ma accende i riflettori su Silvia Salis, indicata come la possibile sfidante più competitiva contro la premier Giorgia Meloni.
Nelle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia si attesta al 28,3% (-0,6), restando primo partito. Segue il Partito Democratico al 22,4% (+0,1), mentre il Movimento 5 Stelle sale al 12,9% (+0,2). Più distanti Forza Italia al 7,4%, Alleanza Verdi e Sinistra al 7,1% (+0,3) e Lega al 6,5%.
Nei confronti diretti tra leader, Meloni mantiene un vantaggio netto su Elly Schlein (54,5% contro 45,5%) e su Giuseppe Conte (53,6% contro 46,4%).
Il margine si riduce sensibilmente nello scenario con Salis: la premier è al 51,1% contro il 48,9% della sindaca di Genova, il divario più contenuto tra quelli testati.
A fare la differenza è anche la partecipazione: l’affluenza stimata raggiunge il 59% con Salis, il dato più alto rispetto agli altri confronti, segnale di una maggiore capacità di mobilitare l’elettorato.
Nonostante le smentite su un impegno nazionale, Salis sembra emergere quindi come il profilo più competitivo per il centrosinistra nella sfida alla guida del Paese.
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