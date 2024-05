Toti a Telenord: "Turismo, grandi brand in Liguria moltiplicatori di ricchezza". E Briatore apre il Twiga a Baia Beniamin

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In una lunga intervista 'Primo Piano' al direttore di Telenord Giampiero Timossi, il presidente della Regione Giovanni Toti parla tra le altre cose della crescita del turismo di fascia alta a Ponente con l'arrivo di grandi marchi internazionali. "Una crescita promettente - dice - dal porto di Ventimiglia con investimenti dal Principato di Monaco, da Sanremo con nuovi alberghi e il porto con la regia di un marchio immobiliare della Costa Azzurra. Questo ripaga il nostro sforzo fatto per rendere la regione ospitale, ora competiamo con Costa Azzurra, Mykonos, Baleari e Costa Brava. Sul porto turistico di Imperia sta lavorando il sindaco Scajola, per un progetto importante che noi appoggiamo e che speriamo presto vada a gara. Anche sul porto di Lavagna c'è un progetto importante".

"Fondamentale - prosegue Toti - è investire in un clima di competizione, cercando capitali che portino centinaia di posti di lavoro, secondo un modello di sviluppo che funziona. Per quanto riguarda i balneari, è un problema che si trascina da tempo perché mal gestito e viziato dalla speculazione politica. Non tutto potrà restare com'è ma si deve stabilire un trattamento equo per chi ha lavorato per anni investendo e creando ricchezza, giusto che sbarchino i grandi gruppi ma altrettanto giusto che l'Italia mantenga vocazione, unicità e particolarità, altrimenti in un mondo tutto uguale perderemmo la biodiversità del turismo".

Per quanto riguarda l'aeroporto di Albenga, "Vedremo la volontà dei nuovi azionisti in relazione al potenziale traffico cargo legato alla logistica, per quanto lo scalo sia già strategico per quei voli di nicchia legati agli yacht. E' una nicchia importante, un moltiplicatore di ricchezza con un indotto significativo. Albenga può essere il trait d'union tra il Ponente e la Costa Azzurra, per la creazione di posti di lavoro qualificati".

E a proposito di investimenti e grandi brand, ecco che martedì Flavio Briatore presenterà, proprio insieme a Toti, il progetto che prevede l'apertura del Twiga in Baia Beniamin, a Ventimiglia.