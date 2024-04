Politica: Mabel Riolfo, ex Lega, aderisce a 'Forza Nord'

Mabel Riolfo, avvocato di Ventimiglia e consigliere regionale, eletta nella Lega di cui era vicepresidente consiliare prima di lasciare il gruppo il 19 marzo per passare al Misto, aderisce a "Forza Nord" e parteciperà alla presentazione ufficiale del nuovo comitato ispirato ai valori del Ppe, domenica 28 aprile alle ore 10,30, al Grand Hotel Villa Torretta a Sesto San Giovanni.

Con la Riolfo interverranno Flavio Tosi, ex sindaco di Verona uscito dalla Lega in polemica con Salvini per passare a Forza Italia, Gianmarco Senna e Max Bastoni (consiglieri regionali della Lombardia passati dalla Lega a Forza Italia), Alessandro Sorte (deputato e coordinatore regionale lombardo di Forza Italia), Cristina Rossello (deputato di Forza Italia), Luca Bona (candidato alle regionali del Piemonte per Forza Italia) e Tony Iwobi (già senatore, ex leghista passato a Forza Italia).

Saranno presenti alcuni esponenti di Forza Italia, per portare i saluti: Letizia Moratti, già ministro e sindaco di Milano e presidente della Rai, Roberto Cota, già presidente del Piemonte e passato dalla Lega a Forza Italia, Marco Reguzzoni, ex Lega e candidato per Forza Italia alle Europee, e Stefania Zambelli europarlamentare di Forza Italia.

Flavio Tosi aveva annunciato la nascita di Forza Nord lo scorso 29 marzo a Vittorio Veneto. L'ex segretario regionale della Lega aveva detto che non si trattava di un nuovo partito ma di un "comitato indipendente". Tuttavia l'obiettivo politico è evidente: pescare nell'elettorato della Lega, attraendo delusi e nostalgici della causa settentrionalista, accantonata da Salvini a favore del progetto di Lega nazionale. "Forza Nord - si legge nella nota dello stesso Tosi - è un'iniziativa nata all'interno di Forza Italia con l'obiettivo di rilanciare l'identità e i valori del Nord Italia. Forza Nord mira a promuovere e valorizzare l'identità del Nord Italia, con particolare attenzione al sistema di imprese, al tessuto produttivo ed al territorio. Forza Nord intende rilanciare la questione settentrionale, guardando anche all'Europa. Il Nord Italia, infatti, punta a creare legami con le realtà europee più dinamiche nei settori dell'innovazione, della tecnologia, della competitività e della sostenibilità. Sebbene rivolto al futuro, Forza Nord affonda le sue radici nel liberalismo e nel popolarismo, con valori profondi condivisi dal Partito Popolare Europeo".