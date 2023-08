Pnrr, Rossetti (PD): "Lavoriamo insieme per salvare i progetti: Toti convochi tutti i parlamentari liguri"

"I definanziamenti decisi dal Governo sui fondi Pnrr colpiscono tutto il territorio regionale e soprattutto il lavoro fatto dai Comuni che hanno risposto alla richiesta di progettare e realizzare le opere, nel rispetto dei tempi. Propongo al presidente Toti di convocare subito senatori e deputati di tutte le forze politiche eletti in Liguria per concertare le azioni utili perché vengano finanziate tutte le opere approvate, anche quelle non ancora avviate ma realizzabili nelle scadenze previste. Unire le forze e fare fronte comune nell'interesse dei cittadini penso sia d'obbligo". Lo propone il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.

"Bisogna pretendere chiarezza dal Governo, senza cadere nell'allarmismo ma anche senza tenere per forza un atteggiamento filo governativo, consapevoli che le risorse statali non sono infinite e che la possibilità di ricorrere all'indebitamento per lo Stato si è molto ridotta anche a seguito del Pnrr. Fare chiarezza e avere certezze contabili-amministrative è un diritto dei cittadini e le contrapposizioni politiche in una fase cruciale come questa non servono a difendere il nostro territorio. Altre Regioni hanno pesi politici ben superiori alla piccola Liguria, mentre il nostro territorio soffre in modo cronico e più pesante di altre regioni la carenza di infrastrutture e di dissesto idrogeologico e ha bisogno di grandi riqualificazioni urbane su tutto il territorio regionale."