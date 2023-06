Pnrr, il presidente di Azione Carfagna: "Vietato fallire, l'Italia deve continuare a crescere"

Sul Pnrr è vietato fallire: in primis perché le riforme sono fondamentali per mantenere l'Italia su un sentiero di crescita. La recessione non è alle porte, ma l'economia europea rallenta. Il nostro paese tiene, anche se i dati sulla produzione di aprile sono preoccupanti perché registrano un crollo del 7% come dice Bankitalia.

Poi c'è il discorso di responsabilità a livello comunitario, nel quale l'Italia deve essere al centro: il Next Gen UE ha rappresentato per la prima volta uno strumento con cui l'Europa si è assunta una responsabilità condivisa, spingendosi fino al punto di emettere titoli del debito comune. Sembrava un tabù fino a 3 anni fa: in questo momento abbiamo bisogno che il progetto di debito comune si rafforzi e si consolidi e che non venga indebolito, anche per rispondere ad esempio agli investimenti degli USA nei confronti delle aziende per favorire la transizione ecologica. Se proprio ora il progetto di debito comune dovesse fallire perché lo stato che ne ha maggiormente beneficiato non dovesse raggiungere gli obiettivi concordati sarebbe un problema.