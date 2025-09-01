Piogge e temporali sulla Liguria, settembre si apre con il maltempo
di R.T.
Il mese di settembre si apre all’insegna del maltempo in Liguria, con cielo coperto fin dal mattino e deboli piogge sul settore centrale della regione. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno progressivamente al resto del territorio, assumendo anche carattere temporalesco, con intensità fino a moderata e quantitativi localmente significativi soprattutto sul Centro-Ponente. Lo prevede Arpal, centro meteo regionale.
Piogge diffuse – La fase più intensa è attesa tra il pomeriggio e la serata, con precipitazioni che si propagheranno anche al Levante nel corso della nottata.
Temperature stabili – I valori minimi e massimi si manterranno stazionari o in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. L’umidità si attesterà su livelli alti, contribuendo a rendere il clima più afoso.
Venti in rinforzo – Le correnti soffieranno fino a moderate da Sudest, con un progressivo aumento d’intensità fino a forte lungo le coste del Centro-Levante nelle ore serali.
Mare agitato – Le condizioni del mare peggioreranno sensibilmente: da mosso passerà a molto mosso in serata, rendendo difficoltosa la navigazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:pioggia maltempo previsioni
Condividi:
Altre notizie
Serra Riccò: benvenuti nell'entroterra, a Valleregia da maggio senza linea telefonica
01/09/2025
di Gilberto Volpara
Gaza, il PD ligure alla fiaccolata dedicata agli alimenti per Gaza: "Un abbraccio collettivo che parte da Genova e arriva a Gaza”
30/08/2025
di Carlotta Nicoletti