Piogge e temporali sulla Liguria, settembre si apre con il maltempo

di R.T.

Il mese di settembre si apre all’insegna del maltempo in Liguria, con cielo coperto fin dal mattino e deboli piogge sul settore centrale della regione. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno progressivamente al resto del territorio, assumendo anche carattere temporalesco, con intensità fino a moderata e quantitativi localmente significativi soprattutto sul Centro-Ponente. Lo prevede Arpal, centro meteo regionale. 

Piogge diffuse – La fase più intensa è attesa tra il pomeriggio e la serata, con precipitazioni che si propagheranno anche al Levante nel corso della nottata.

Temperature stabili – I valori minimi e massimi si manterranno stazionari o in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. L’umidità si attesterà su livelli alti, contribuendo a rendere il clima più afoso.

Venti in rinforzo – Le correnti soffieranno fino a moderate da Sudest, con un progressivo aumento d’intensità fino a forte lungo le coste del Centro-Levante nelle ore serali.

Mare agitato – Le condizioni del mare peggioreranno sensibilmente: da mosso passerà a molto mosso in serata, rendendo difficoltosa la navigazione.

