Piemonte: 46mila studenti hanno aderito a Piemove per trasporti gratuiti o molto scontati

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, rispondendo in Consiglio a un’interrogazione del consigliere Mauro Calderoni (Pd), ha evidenziato i primi risultati della misura “Piemove – Piemonte, viaggia, studia”, avviata dalla Regione per l’anno accademico 2025-2026.

L’iniziativa garantisce trasporti urbani gratuiti e sconti fino a 221 euro per gli studenti universitari under 26 che frequentano a Torino. “Per chi viaggia solo sull’urbano lo sconto è totale – ha spiegato Gabusi – mentre per chi arriva da fuori città si tratta di una riduzione significativa rispetto alle tariffe dell’anno precedente”.

Secondo i dati forniti dagli uffici tecnici, a fine settembre le domande di adesione hanno raggiunto quota 46mila, pari al 43,4% dei potenziali beneficiari, stimati in circa 106mila studenti universitari piemontesi under 26.

Calderoni ha definito il risultato un “buon riscontro iniziale, anche se il numero di adesioni resta ben al di sotto del potenziale bacino”, pur sottolineando la necessità di valutare l’efficacia della misura nel promuovere la mobilità sostenibile e il diritto allo studio. Ha inoltre chiesto se la Regione intenda rendere “Piemove” una misura strutturale, inserendola stabilmente nella programmazione regionale e ampliandola agli studenti delle scuole superiori o a chi risiede in aree non servite dal trasporto urbano gratuito.

Nella stessa seduta, Gabusi ha risposto anche all’interrogazione della consigliera Giulia Marro (Avs) sulla situazione del trasporto pubblico da e per Roburent, nel Cuneese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.