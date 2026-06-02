Piano sociosanitario, Nicolò: "Al lavoro con i sindaci per una proposta condivisa"
di Redazione
GENOVA - Prosegue il confronto tra Regione Liguria e amministrazioni locali sulla proposta di riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sociosanitari prevista dal nuovo Piano Sociosanitario Regionale. L’obiettivo è definire un modello organizzativo in grado di rispondere alle esigenze espresse dai territori, rafforzando l’integrazione tra servizi sociali e sanitari e garantendo maggiore efficacia, uniformità e prossimità nell’erogazione dei servizi ai cittadini.
“Nel rispetto delle esigenze espresse dai territori stiamo elaborando una proposta che possa soddisfare le richieste dei sindaci e garantire al tempo stesso un sistema più efficace e omogeneo a livello regionale – dichiara l’assessore alla Sanità e alle Politiche Sociosanitarie Massimo Nicolò –. Il percorso che abbiamo avviato si fonda sull’ascolto e sul confronto con gli amministratori locali, affinché ogni scelta sia condivisa e risponda concretamente ai bisogni delle comunità”.
La riorganizzazione prevista dal Piano punta a rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, migliorando la capacità di risposta del sistema e assicurando una maggiore uniformità nell’erogazione dei servizi su tutto il territorio ligure, senza perdere il necessario legame con le specificità locali.
“Come abbiamo spiegato fin dall’inizio il nostro obiettivo – prosegue Nicolò – è costruire un modello organizzativo che garantisca prossimità, efficienza e qualità dei servizi, valorizzando il ruolo dei territori e dei sindaci all’interno di un quadro regionale coerente e sostenibile. Nei prossimi giorni insieme al presidente della Regione Marco Bucci incontreremo i rappresentanti dei sindaci per proseguire il confronto già avviato e approfondire ogni aspetto della proposta. Il coinvolgimento delle amministrazioni locali non è un passaggio formale, ma un elemento sostanziale del percorso decisionale: nessuna scelta definitiva sarà assunta senza un confronto approfondito con i territori. È il metodo che ha sempre caratterizzato l’azione della Regione Liguria guidata dal presidente Bucci, fondata sull’ascolto, sulla condivisione delle scelte e sulla collaborazione con gli enti locali”.
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