Piana: "Interventi urgenti su carburante e fermo pesca, serve risposta concreta da UE"

L’assessore all’Agricoltura e alla Pesca della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha partecipato questa mattina alla Commissione Politiche Agricole (CPA), riunitasi a Vinitaly.



Al tavolo sono state discusse le criticità che stanno colpendo il comparto ittico, in particolare sul fronte dei costi energetici e del sostegno alle imprese.



“Alla luce della crisi geopolitica internazionale, con particolare riferimento all’area del Medio Oriente, è necessario attivare con urgenza strumenti straordinari a sostegno delle imprese di pesca e acquacoltura, fortemente penalizzate dall’aumento dei costi del carburante e dell’energia” – ha detto Piana.



Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1139, attraverso l’attivazione di una misura specifica per fronteggiare eventi eccezionali.



“In particolare – prosegue Piana – è importante continuare a lavorare in sinergia con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e con la Commissione europea per il riconoscimento formale dell’evento eccezionale legato alla crisi geopolitica in atto, attraverso una decisione di esecuzione che consenta di attivare gli strumenti previsti”.



Tra le richieste avanzate, anche la necessità di procedere rapidamente, una volta ottenuto il via libera europeo, all’adeguamento della metodologia di calcolo degli indennizzi, affinché risultino coerenti con l’impatto reale dei rincari energetici sulle imprese.



“Occorre rafforzare in maniera significativa la dotazione finanziaria nazionale – sottolinea Piana – oggi pari a circa 7 milioni di euro, prevedendo ulteriori risorse da parte dell’Unione Europea per garantire indennizzi adeguati e uniformi a tutte le imprese del settore”.



Altro punto centrale riguarda la definizione di criteri e procedure condivise a livello nazionale, in grado di assicurare omogeneità nell’erogazione delle sovvenzioni tra le diverse regioni italiane.



Infine, nel corso della Commissione è stata ribadita l’urgenza di velocizzare l’erogazione dei pagamenti relativi al fermo pesca per le annualità 2023, 2024 e 2025.



“Si tratta di misure fondamentali – conclude Piana – per consentire alle imprese ittiche di affrontare una fase estremamente complessa e garantire la continuità di un comparto strategico per l’economia e l’identità dei nostri territori”.

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