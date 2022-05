Liguria, peste suina: un nuovo caso a Busalla, il totale sale a 110

di Tiziana Cairati

L'area colpita dalla malattia parte dalla provincia di Genova e si estende in direzione del Piemonte fino a Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria

Un nuovo caso di positività alla peste suina africana è stato scoperto a Busalla, in provincia di Genova. Lo comunica lo Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, incaricato di monitorare il contagio. Con il nuovo caso, i contagi complessivi riscontrati a partire dal primo ritrovamento, il 27 dicembre scorso, salgono a quota 110, dei quali 67 Piemonte e 43 in Liguria. L'area colpita dalla malattia parte dalla provincia di Genova e si estende in direzione del Piemonte fino a Serravalle Scrivia (Alessandria).