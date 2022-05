Peste suina, nuovo caso a Rossiglione: il totale sale a 105

di Tiziana Cairati

Il conto complessivo è di 63 in Piemonte e 42 in Liguria, 26 i comuni interessati

Nuovo caso di Peste suina africana accertato dall'Istituto Zooprofilattico di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, a Rossiglione (Genova). Il dato complessivo dall'inizio dell'epidemia sale a 105, di cui 63 in Piemonte e 42 in Liguria, tutti riscontrati in cinghiali. Ventisei i comuni interessati, per Rossiglione si tratta dell'undicesimo caso.