Peste suina: 258mila euro dalla Regione al Parco dell'Antola per il contrasto al morbo

Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e Allevamento Alessandro Piana, al finanziamento di circa 258mila euro al Parco Naturale Regionale dell’Antola per la realizzazione di attività di potenziamento delle funzioni istruttorie del PSR (Programma di Sviluppo rurale) e per gli interventi di contrasto alla peste suina africana (PSA).

“La misura riconferma il Parco Naturale Regionale dell’Antola come soggetto attuatore ed erogatore dei servizi in materia dei gestione del PSR – spiega Piana - un passaggio necessario per potenziare le attività istruttorie delle domande di pagamento e per ridurre considerevolmente il rischio di definanziamento. Inoltre il Parco dell’Antola, Ente del settore regionale allargato, è incaricato dal 2022 con deliberazioni della Giunta, per collaborare con la Regione nella realizzazione di interventi di gestione, controllo ed eradicazione della PSA. Andiamo così, al contempo, a rafforzare sia la macchina amministrativa regionale sia le azioni gestionali di contrasto alla PSA”.