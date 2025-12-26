Pedrola non convocato per la Reggiana. E' in uscita dalla Sampdoria
di m.m.
Estanis Pedrola (nella foto) non è stato convocato dalla Sampdoria per la sfida di domani (sabato 27 dicembre) con la Reggiana. Non si tratterebbe né di una scelta tecnica né di un problema fisico, ma il calciatore spagnolo sarebbe in procinto di lasciare il club blucerchiato alla riapertura del mercato di gennaio.
Ecco i convocati:
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.
