Pd Liguria, Davide Natale nuovo segretario: "Prima delle alleanze dobbiamo capire chi siamo. Obiettivo: vincere le regionali"

Nessun colpo di scena: Davide Natale è stato eletto, per acclamazione, nuovo segretario del Pd in Liguria. Il consigliere regionale spezzino ha preso il testimone da Valentina Ghio, deputata ed ex sindaca di Sestri Levante, che ha aperto la giornata con una lunga relazione in cui si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa per le divisioni interne ai dem che non hanno fatto il bene del partito.

Davide Natale, ufficialmente alla guida del Pd regionale dalle 13.10, ha ribadito alcuni punti chiave per tornare a essere una forza politica credibile e vincente in Liguria: "Servono alleanze politiche, sociali, serve ricostruire la nostra identità - ha dichiarato - e non può che essere questo il punto di partenza. L'obiettivo prossimo sono le Europee, poi ci saranno le Regionali del 2025 che vogliamo vincere. Però prima di parlare di alleanze, dobbiamo capire chi siamo".