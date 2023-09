Pd: Cofferati torna nel partito dopo quasi 9 anni, ne era uscito dopo il varo del Jobs Act di Renzi

Sergio Cofferati rientra nel PD. Già segretario generale della Cgil, sindaco di Bologna e parlamentare europeo del Pd, lo storico esponente della sinistra sindacale e politica era uscito dal partito il 17 gennaio 2015, subito dopo l'approvazione del "Jobs Act", il controverso provvedimento sul diritto del lavoro varato dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, e l'altrettanto controversa sconfitta nelle primarie per la candidatura alla presidenza della Liguria, che aveva visto la vittoria di Raffaella Paita, poi battuta alle elezioni da Giovanni Toti.

Cofferati, da tempo genovese d'adozione, torna nel PD che nel frattempo ha perso, oltre a Renzi fondatore di Italia Viva, anche altri esponenti di quella parte più di centro che di sinistra che sono passati con l'ex "rottamatore". Segno che l'ex capo della Cgil, promotore nel 2002 del grande sciopero generale che secondo gli organizzatori avrebbe portato 3 milioni di manifestanti al Circo Massimo, per protestare contro la riforma dell'articolo 18 della Legge Giugni, nota come Statuto dei Lavoratori", torna a riconoscersi nel Partito democratico a guida Elly Schlein, che ha visto uscire alcuni ex Margherita come Beppe Fioroni, l'ex responsabile della sicurezza del partito Enrico Borghi e, in Liguria, 31 esponenti tra cui Cristina Lodi e Pippo Rossetti.

Il primo commento in ordine cronologico al ritorno di Cofferati nel Pd è sarcastico e arriva proprio dalla storica avversaria alle primarie Raffaella Paita, oggi parlamentare e coordinatrice nazionale di Italia Viva. "La notizia che Cofferati sia rientrato nel Pd non sorprende: se ne andò in polemica con il jobs act e con lo stampo riformista del Pd di Renzi, torna oggi che il Pd con Schlein è diventato un partito massimalista".

"In Liguria Cofferati lo conosciamo bene. Nel 2015 lo sfidai alle primarie Pd per la presidenza della regione. Primarie che ho stravinto. Lui non accettò il risultato e il giorno dopo candidò Luca Pastorino alla presidenza della regione Liguria determinando la sconfitta del centrosinistra e la vittoria di Giovanni Toti. Il miglior alleato della destra ligure, come Schlein lo è di Giorgia Meloni. Il Pd non può più essere la casa dei riformisti. Mi stupisce - conclude la Paita - che i tanti protagonisti di quella stagione di riforme non aprano bocca oggi e accettino che il partito rinneghi la sua storia e si sposti su posizioni di estrema sinistra. La coerenza sui valori e sulle proprie battaglie in politica dovrebbe valere più di una poltrona".