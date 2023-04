Pasqua, messaggio di auguri del presidente Toti: "Giornata importante anche per la nostra economia. Buona festa a tutti"

Nel giorno di Pasqua, il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha voluto mandare un messaggio di auguri a tutti i liguri e alle loro famiglie. Non si è dimenticato di chi oggi lavora nei bar, ristoranti e ospedali, persone che non passeranno la Pasqua con le loro famiglie: "Care amiche, cari amici, cari liguri, buona pasqua a tutti. La Pasqua è una festa importante per le nostre famiglie, per i nostri riti religiosi, ed è bello vedere Papa Francesco tornare a celebrare i riti della Pasqua dopo il periodo che ha vissuto in ospedale ed è una festa importante anche per i riti laici, per la nostra regione, per la nostra economia. Con questa festa inizia la lunga stagione che ci porterà all'estate, la stagione più ricca dal punto di vista dell'offerta turistica del nostro territorio che è così importante per l'economia di tante persone. Da questo punto di vista diciamo subito che sarà più facile raggiungere la Liguria".

"Il primo pensiero va a i tanti che lavorano in questi giorni: penso ai bar, ai ristoranti, a chi lavora per garantire la nostra sicurezza e ancora al personale operativo negli ospedali. Un grazie va a tutti coloro che questa festa non la passano con le loro famiglie ma lo fanno per lavorare per la loro e la nostra comunità.

Consumiamo i prodotti del nostro territorio: il pesto, le verdure della piana d'Albenga, i nostri pesci, i vini. Aiutiamo a far scoprire ancora di più il nostro territorio. Buona festa a tutti!"