Parma-Genoa 0-0: cronaca e tabellino della partita

Il Genoa pareggia a Parma dopo una partita ricca di occasioni, specie con Colombo e Vitinha. I rossoblù giocano meglio dei padroni di casa e costruiscono diverse occasioni da gol, senza però riuscire a concretizzare. La partita si accende subito: al 4’ Colombo vince un duello fisico con Valenti e calcia di sinistro, ma la palla finisce alta. Subito dopo, al 5’, Vitinha prova una rovesciata che trova sulla sua strada il muro di Valenti, mentre al 6’ è ancora Colombo a rendersi pericoloso con un tiro dal limite che Corvi devia in corner. Il Parma si fa vedere al minuto 8 con Bernabé, fermato da Frendrup, e al 15’ lo stesso Colombo arriva a tu per tu con il portiere parmense, che respinge la conclusione. Al 18’ è ancora Vitinha a cercare la porta con un cross da posizione defilata, ma Corvi blocca senza problemi. Il match rimane combattuto a centrocampo: al 20’ Ondrejka viene ammonito per fallo su Sabelli, mentre al 28’ Valenti riceve il giallo per proteste. Al 29’ il Parma sfiora il vantaggio con Bernabè, il cui diagonale viene deviato in corner da Leali. Il Genoa risponde subito: al 31’ Sabelli crossa per Vitinha che serve Colombo, il cui tiro al volo viene fermato da Valenti. Anche Circati (35’) e Østigård (36’) finiscono sul taccuino dell’arbitro, ammoniti rispettivamente per gioco pericoloso e fallo. Il primo tempo si chiude al 45'+1’ con Vitinha che calcia una punizione insidiosa, respinta in corner da Corvi.

Nella ripresa il Parma effettua subito un cambio con Britschgi al posto di Ondrejka. Il Genoa continua a cercare la porta: al 47’ Vitinha tenta una rovesciata acrobatica senza precisione, mentre al 48’ Valenti anticipa Colombo su un assist di Malinovskyi, costringendo al corner. La partita rimane intensa, con molti contrasti e gioco fisico, tra cui l’ammonizione di Vitinha al 56’. Al 61’ Keita serve Valeri, che imbecca Oristanio, ma la conclusione non trova la porta. Il Genoa prova a dare nuova linfa con i cambi al 73’: entrano Messias ed Ekhator per Vitinha e Malinovskyi. Il Parma risponde con Djuric e Sorensen (76’), mentre il Genoa inserisce Masini al posto di Sabelli. Al 82’ Cremaschi sostituisce Oristanio nel Parma. La squadra di casa cerca di difendersi, allontanando alcuni traversoni come quello di Valeri all’86’. Al minuto 88 Colombo si presenta nuovamente a tu per tu con Corvi, che respinge con difficoltà, e l’attaccante viene poi sostituito da Nuredini. Nonostante il dominio e le occasioni del Genoa, il risultato resta inchiodato sullo 0-0,

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

4' Prima occasione per il Genoa. Ci prova Colombo, che vince il duello fisico con Valenti e tira: sinistro alto.

5' Prova la rovesciata Vitinha, muro di Valenti con la schiena.

6' Colombo dal limite dell'area chiama Corvi alla deviazione in corner.

8' Si vede il Parma. Bernabé prova a andare al tiro ma c'è l'opposizione di Frendrup.

15' Colombo arriva a tu per tu con Corvi ma il portiere parmense respinge.

18' Cross di Vitinha da posizione defilata, Corvi in presa ferma il pallone.

20' Ammonito Ondrejka per fallo su Sabelli.

26' Combinazione Oristanio-Valeri, la triangolazione non porta però alla conclusione.

28' Ammonito Valenti per proteste dopo un fischio di Pairetto.

29' Bernabè vicino al gol: Scambio con Keita, inserimento in area e diagonale sinistro sul quale Leali si allunga per deviare in corner.

31' Riparte il Genoa: cross di Sabelli, tocco di Vitinha per Colombo, tiro al volo di prima intenzione stoppato da Valenti.

35' Ammonito anche Circati per gioco pericoloso.

36' Primo giallo per il Genoa: tocca a Østigård per fallo su Oristanio.

45'+1' Vitinha sfiora il gol su punizione, Corvi vola a deviare in corner. Sull'angolo finisce il primo tempo.



SECONDO TEMPO

46' Primo cambio: nel Parma Britschgi prende il posto di Ondrejka.

47' Vitinha ci prova in rovesciata, bel gesto acrobatico ma manca la precisione.

48' Valenti anticipa Colombo sull'assist di Malinovskyi: corner senza esito.

50' Corpo a corpo Circati-Vitinha, pallone sul fondo e rimessa in favore del Parma.

56' Ammonito Vitinha per fallo su Valeri.

61' Keita cerca Valeri che serve Oristanio, che non riesce a concludere.

73' Cambi nel Genoa: entrano Messias e Ekhator per Vitinha e Malinovskyi.

76' Nel Parma entrano Djuric e Sorensen per Pellegrino e Bernabè. Quindi nel Genoa dentro Masini e fuori Sabelli.

82' Nel Parma dentro Cremaschi per Oristanio.

86' Traversone di Valeri, Marcandalli allontana.

88' Colombo a tu per tu con Corvi, il portiere neutralizza a fatica. L'attaccante quindi esce, sostituito da Nuredini.





PARMA-GENOA 0-0

PARMA (4-3-3): Corvi - Delprato, Circati, Valenti, Valeri - Bernabé (76' Djuric), Keita, Estevez - Ondrejka (46' Britschgi), Pellegrino (76' Sorensen), Oristanio (82' Cremaschi).

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli (76' Masini), Malinovskyi (73' Messias), Frendrup, Masini, Martin; Vitinha (73' Ekhator), Colombo (89' Nuredini).

ARBITRO: Pairetto.

NOTE: ammoniti Ondrejka, Valenti, Circati, Østigård, Vitinha.

