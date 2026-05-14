Parco di Portofino, Regione Liguria: “Avanti con il modello a tre Comuni”

Il futuro del Parco nazionale di Portofino resta legato al progetto a tre Comuni sostenuto da Regione Liguria. Dopo le sentenze del Consiglio di Stato pubblicate oggi, gli assessori regionali Alessandro Piana e Alessio Piana ribadiscono la linea della Regione: completare rapidamente l’iter condiviso con il ministero dell’Ambiente e gli enti locali, senza estendere ulteriormente il perimetro del parco.

Sentenze – I pronunciamenti del Consiglio di Stato riguardano i ricorsi presentati da Regione Liguria contro due decisioni del Tar del 2024. Al centro della vicenda c’è il decreto del ministro Gilberto Pichetto Fratin che aveva ridotto la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino da undici a tre Comuni, sostituendo il precedente decreto firmato dall’ex ministro Roberto Cingolani.

Secondo la Regione, il Tar avrebbe interpretato in modo non corretto il tema dell’intesa tra ministero e amministrazione regionale, ritenuta invece indispensabile per procedere alla definizione del parco. Una posizione che, spiegano gli assessori, tutela il principio di sussidiarietà e il coinvolgimento del territorio.

Percorso – Regione Liguria sottolinea che le sentenze “non hanno ripercussioni” sull’iter già avviato per arrivare all’istituzione definitiva del Parco nazionale limitato a tre Comuni. Nel corso dell’istruttoria sarebbero emersi elementi tecnici che mettono in discussione i dati elaborati da ISPRA, basati su cartografie del 2009 considerate ormai superate rispetto all’attuale conformazione del territorio.

Territorio – Per la Regione non esistono le condizioni per un’estensione più ampia del Parco nazionale oltre i confini storici del Parco regionale. Le aree esterne, spiegano gli assessori, sarebbero oggi fortemente urbanizzate e interessate da infrastrutture autostradali, ferroviarie e stradali.

Richiesta – Da qui l’appello al ministero dell’Ambiente affinché si arrivi rapidamente all’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica che definisca in modo definitivo il Parco nazionale di Portofino a tre Comuni.

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