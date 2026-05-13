Liguria, nidi gratis: voucher fino a 5.500 euro per le famiglie

Regione Liguria rinnova per il terzo anno consecutivo il progetto “Nidi Gratis”, destinando 8 milioni di euro per sostenere le famiglie con figli piccoli e alleggerire i costi dei servizi per la prima infanzia. Il nuovo bando, gestito da Filse, sarà aperto dal 21 maggio al 22 giugno.

Il contributo – Il voucher potrà arrivare fino a 5.500 euro annui per famiglia, con importi differenziati in base all’ISEE. Previsto un contributo massimo di 500 euro al mese per redditi fino a 10 mila euro, 350 euro mensili per fasce tra 10 mila e 30 mila euro e 200 euro per ISEE compresi tra 30 mila e 40 mila euro.

Le domande – Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio sul sito di Filse. Regione Liguria ha inoltre previsto la possibilità di un secondo stanziamento attraverso un ulteriore bando, in programma dal 23 giugno al 23 luglio, qualora restassero risorse disponibili o aumentassero le richieste.

Il sostegno – “Siamo molto orgogliosi di aver approvato anche quest’anno questa misura – ha dichiarato la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro –. È un supporto concreto al bilancio delle famiglie e un aiuto importante per garantire pari opportunità, soprattutto alle donne che spesso rinunciano al lavoro o alla formazione per accudire i figli”.

L’obiettivo – La misura punta a favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare, incentivando l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia. Secondo Regione Liguria, il progetto rappresenta anche un investimento sulla rete territoriale dei nidi e sulla qualità dell’assistenza ai bambini.

Le reazioni – Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò: “Questo sostegno vale più di molte dichiarazioni. Aiutiamo le famiglie a mantenere il lavoro e a trovare luoghi adeguati dove affidare i propri figli”.

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