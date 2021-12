Pallanuoto, la Pro Recco batte gli ungheresi del Szolnok e conquista la Supercoppa Europea

di Marco Innocenti

Gara che si mette subito in discesa per i campioni d'Europa che, alla fine, si impongono con un netto 15-4. E il trofeo torna in Italia dopo 4 anni

Martedì 21 Dicembre 2021