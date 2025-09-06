Palestina, la Cgil Genova guida la mobilitazione per la Global Sumud Flotilla

Una mobilitazione partecipata e un appello diretto al Governo: la Cgil di Genova ha chiesto con forza che la missione della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con generi alimentari, possa raggiungere senza ostacoli la popolazione palestinese stremata dal conflitto.

La manifestazione – Questo pomeriggio in Prefettura è stata consegnata una missiva indirizzata alla Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri. L’iniziativa si inserisce nel percorso lanciato sabato scorso dalla mobilitazione nazionale “Fermate la barbarie”, che ha portato in piazza a Genova oltre 40 mila persone per accompagnare simbolicamente la partenza delle prime quattro imbarcazioni della Flotilla.

L’appello della Cgil – In una nota ufficiale, la Camera del Lavoro ha ribadito che il Governo italiano deve “schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale, garantendo l’incolumità degli equipaggi della Global Sumud Flotilla”. La Cgil avverte che, in caso di azioni volte a impedire la missione umanitaria con rischi per gli equipaggi, è pronta a intensificare la protesta “fino alla proclamazione dello sciopero generale cittadino”.

Le richieste – Per il sindacato occorre dire no alla guerra e sì alla pace, consentendo immediatamente la consegna degli aiuti umanitari e opponendosi a quella che viene definita “una barbarica azione militare” sfociata in una condizione di carestia e identificata come genocidio dall’International Association of Genocide Scholars (Iags).

Le adesioni – Alla mobilitazione hanno partecipato numerose realtà associative, sindacali e politiche: tra queste Anpi Genova, Giuristi Democratici, Music for Peace, Legambiente Liguria, Libera, Acli Liguria, Arci, Rete Studenti Medi, Sinistra Universitaria Udu, Auser, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Emergency, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Possibile, Psi genovese, Osservatorio The Weapon Watch.

Le proposte – La Cgil chiede l’immediato cessate il fuoco, lo stop alla fornitura di armi, l’ingresso illimitato degli aiuti umanitari, il rilascio di ostaggi e prigionieri politici, la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello Stato di Palestina. A livello europeo, il sindacato sollecita la Commissione europea a sospendere l’Accordo di associazione Ue-Israele e a interrompere il commercio di beni provenienti dagli insediamenti illegali.

Il collegamento – Durante la manifestazione si è registrato l’intervento in diretta dell’europarlamentare Benedetta Scuderi, che salirà a bordo della Flotilla e si è collegata telefonicamente con la piazza per esprimere il proprio sostegno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.