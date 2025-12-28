Palermo saluta Matteo Brunori, ovazione allo stadio per l'attaccante ormai a un passo dalla Sampdoria

E' stato un addio carico di emozione quello che il Palermo ha dedicato a Matteo Brunori, sempre più vicino alla Sampdoria. Anche se l’attaccante non è sceso in campo nella vittoria per 1-0 contro il Padova, la sua presenza è stata protagonista della serata grazie all’affetto dei tifosi.





Sul finale della partita, la Curva Nord – sia la parte superiore che quella inferiore – ha esposto due striscioni dedicati al capitano: "Quello che sei stato non sarà dimenticato. Grazie Matteo" e "Comunque vada, grazie Matteo". Al triplice fischio, gli spalti si sono trasformati in un’ovazione: cori incessanti, applausi e abbracci dei compagni di squadra hanno accompagnato Brunori in un emozionante giro del campo, salutando tutti i settori dello stadio. E alla sua uscita dalla Favorita, Brunori ha salutato i tifosi.





Il capitano lascia un’eredità di numeri e record: con 76 gol segnati, Brunori è il secondo miglior marcatore nella storia del Palermo, a soli cinque centri dal primato di Fabrizio Miccoli.

