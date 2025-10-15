Palasport, apertura centro commerciale rinviata al 2026: nodo supermercato, tensione tra gestori e Comune

Slitta a marzo 2026 l’apertura del nuovo centro commerciale all’interno del Palasport di Genova. Lo ha comunicato Genova Sviluppo srl ai futuri esercenti, spiegando che il rinvio è legato all’incertezza sul rispetto del “tematismo” previsto dal piano urbanistico comunale.

Il nodo è legato alla possibile presenza di Esselunga, che vorrebbe insediarsi con due medie superfici (per un totale di 1.500 mq). Il Comune, però, ha approvato solo un punto vendita alimentare con prodotti locali; il secondo spazio deve essere dedicato ad attività legate a sport, benessere o turismo.

Molti negozi erano pronti per l’apertura prevista tra ottobre e novembre, e ora valutano azioni legali per i danni.

Il Comune conferma di voler vigilare sul rispetto delle regole, per non compromettere il commercio locale e la vocazione dell’area.

Intanto, l’85% degli spazi risulta già affittato. Resta da capire se si troverà un accordo che permetta di sbloccare la situazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.