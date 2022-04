Paita: "Genova non può tornare ai tempi del sindaco Doria"

di Redazione

"A Dello Strologo, in amicizia, consiglio di preoccuparsi delle spaccature all'interno del suo schieramento. Stiamo vedendo quello che accade per i Municipi"

Intervenuta stamani ad Alessandria agli Stati Generali della Logistica, la deputata di Italia Viva Raffaella Paita ha ancora replicato al candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo che aveva criticato la sua scelta di schierarsi con il fronte di Bucci. "A Dello Strologo - ha detto Paita - faccio un appello in amicizia. Pensi alle spaccature nel suo schieramento che stanno emergendo sul fronte dei municipi, alla presenza dicosì poche donne fra i candidati. Credo che abbia molto da pensare a quelle, e non a quelle di casa nostra. La nostra scelta è dettata dall'amore per Genova. Stiamo con chi non vuole un ritorno al passato. ricordiamo ancora tutti Doria, il sindaco del no, del massimo ribasso. Le differenze con Bucci ci sono, ma apprezziamo il lavoro, la capacità di fare".

E' azzardato pensare però a Genova a una sorta di laboratorio nazionale per scelte future. "Non è un laboratorio nazionale, la nostra è una scelta civica, non politica. Ma è un laboratorio del fare. Le differenze anche con Toti, con la Lega, con Fdl non si possono negare. Ma quello di Genova, per così dire, è un laboratorio di opposizione alla logica del non fare. E' la cosa che ci unisce, io ho voglia di fare. La Gronda la do ormai per fatta, ma penso alla nuova Milano-Serravalle, a tante altre cose"