PAC, Coldiretti Liguria: “10 miliardi in più agli agricoltori italiani, risultato storico”

Un risultato definito storico per l’agricoltura italiana e ligure: il Governo, con il ruolo determinante del ministro Francesco Lollobrigida, ha ottenuto un incremento di 10 miliardi di euro per gli agricoltori italiani sulle risorse destinate alla PAC 2028-2034. La misura rappresenta un miliardo in più rispetto alla programmazione attuale e segna un netto passo indietro rispetto al tentativo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di tagliare i fondi per l’agricoltura.





Secondo Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, “questa vittoria dimostra che le mobilitazioni, anche a Bruxelles, portano risultati concreti. Per la Liguria, con le sue piccole aziende, i territori collinari e montani e i costi di produzione elevati, queste risorse sono fondamentali per tutelare il reddito degli agricoltori e valorizzare il patrimonio rurale”.





Coldiretti sottolinea la necessità che agli annunci seguano atti normativi chiari, evitando ambiguità burocratiche. L’associazione chiede inoltre l’azzeramento immediato del dazio sui fertilizzanti introdotto dal CBAM e sottolinea l’importanza di destinare il 10% del Fondo unico, pari a circa 48 miliardi di euro, direttamente agli agricoltori, sostenendo in particolare le aree interne, collinari e montane della Liguria.





L’organizzazione conferma l’impegno a presidiare il negoziato europeo, per evitare rinazionalizzazioni della PAC che possano penalizzare le imprese agricole e creare disuguaglianze. Coldiretti annuncia inoltre una serie di manifestazioni a partire dal 20 gennaio, coinvolgendo oltre 100mila soci in tutta Italia, per difendere le conquiste sulla PAC e ribadire la contrarietà a un accordo Mercosur che non garantisca parità di trattamento tra agricoltori europei e sudamericani.

