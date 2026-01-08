PAC, Coldiretti Liguria: “10 miliardi in più agli agricoltori italiani, risultato storico”
di Redazione
Coldiretti sottolinea la necessità che agli annunci seguano atti normativi chiari, evitando ambiguità burocratiche
Un risultato definito storico per l’agricoltura italiana e ligure: il Governo, con il ruolo determinante del ministro Francesco Lollobrigida, ha ottenuto un incremento di 10 miliardi di euro per gli agricoltori italiani sulle risorse destinate alla PAC 2028-2034. La misura rappresenta un miliardo in più rispetto alla programmazione attuale e segna un netto passo indietro rispetto al tentativo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di tagliare i fondi per l’agricoltura.
Secondo Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, “questa vittoria dimostra che le mobilitazioni, anche a Bruxelles, portano risultati concreti. Per la Liguria, con le sue piccole aziende, i territori collinari e montani e i costi di produzione elevati, queste risorse sono fondamentali per tutelare il reddito degli agricoltori e valorizzare il patrimonio rurale”.
Coldiretti sottolinea la necessità che agli annunci seguano atti normativi chiari, evitando ambiguità burocratiche. L’associazione chiede inoltre l’azzeramento immediato del dazio sui fertilizzanti introdotto dal CBAM e sottolinea l’importanza di destinare il 10% del Fondo unico, pari a circa 48 miliardi di euro, direttamente agli agricoltori, sostenendo in particolare le aree interne, collinari e montane della Liguria.
L’organizzazione conferma l’impegno a presidiare il negoziato europeo, per evitare rinazionalizzazioni della PAC che possano penalizzare le imprese agricole e creare disuguaglianze. Coldiretti annuncia inoltre una serie di manifestazioni a partire dal 20 gennaio, coinvolgendo oltre 100mila soci in tutta Italia, per difendere le conquiste sulla PAC e ribadire la contrarietà a un accordo Mercosur che non garantisca parità di trattamento tra agricoltori europei e sudamericani.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Crisi AMT, Comune e sindacati siglano un accordo: più risorse e monitoraggi mensili sul servizio
05/01/2026
di Redazione