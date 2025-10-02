"Ottobre rosa", Carena e Gandolfo: "Le iniziative di prevenzione per il tumore al seno"

Per tutto il mese di ottobre, Asl3 Genova e Federmoda Confcommercio Genova uniscono le forze per la campagna “Ottobre Rosa”, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce coinvolgendo oltre 200 negozi di abbigliamento femminile.

I negozi aderenti esporranno una locandina con elementi rosa, simbolo della campagna, e 17 punti vendita diventeranno veri e propri spazi informativi, grazie alla distribuzione di materiale divulgativo a cura della Breast Unit Asl3, all’allestimento di vetrine tematiche e all’organizzazione di eventi.

Ne abbiamo parlato nel corso del LIVE di Telenord con:

MANUELA CARENA, presidente Federmoda Confcommercio Genova

NICOLETTA GANDOLFO, coordinatrice Breast Unit Asl 3 genovese

Ecco il loro intervento integrale.









