Ospedale Galliera, Telenord alla scoperta della ‘Stanza del Sollievo’ e della stanza ‘See & Treat’

All'ospedale Galliera sono state inaugurate la ‘Stanza del Sollievo’ e la stanza ‘See & Treat’, spazi pensati per migliorare l’accoglienza e la cura dei pazienti in Pronto Soccorso. In collegamento con Telenord, ne parlano Daniela Pierluigi, direttore f.f. del Pronto Soccorso del Galliera, Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria, Igor Cabona, infermiere referente del progetto, e Francesco Quaglia, direttore generale dell’ospedale, che illustrano obiettivi e benefici di queste nuove strutture.

