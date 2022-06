Orientamenti, Jovanotti ai giovani liguri: "Cultura e coraggio per riuscire, ma il vero successo è avere curiosità"

di Marco Innocenti

Erano più di 3mila quelli collegati al webinair organizzato da Regione Liguria

Erano oltre 3mila le persone collegate durante il webinair con Jovanotti, organizzato da Regione Liguria nell'ambito di Orientamenti Summer 2022. "Ci vuole cultura e coraggio per riuscire - ha detto Jova ai tanti giovani collegati - e onestà intellettuale per fare sempre i conti con se stessi. Ai ragazzi dico che serve prima di tutto passione per la musica e per farla diventare un lavoro deve essere quasi un'ossessione. La domanda è: potresti fare altro o no? Se sei un artista la senti quasi come una vocazione religiosa a cui non puoi non rispondere. Ai ragazzi che non sanno ancora cosa fare dico: non affezionatevi alle situazioni di disagio che possono creare identità. Fate di tutto per avere interessi, il vero successo è avere curiosità". Tanti gli interrogativi e le domande poste dai ragazzi a Lorenzo Cherubini: da come si diventa cantante a come si fa a coltivare il talento.

"L'evento di questa mattina - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - ha dimostrato tutta la forza del format Orientamenti che sempre più è un punto di riferimento per quanto riguarda la formazione e l'orientamento a livello nazionale. I ragazzi oggi ne hanno approfittato per conoscere i segreti di un artista e soprattutto andare alla ricerca del proprio talento grazie alla presenza di uno dei cantanti più amati e seguiti d'Italia". "Lorenzo - ha sottolineato l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - non si è minimamente risparmiato, dando risposte precise e generose. E' andato a fondo, dando messaggi sia a chi vuol fare il musicista sia a chi non fa niente. E con grande onestà ha raccontato le difficoltà di una carriera e anche il senso del React, cioè del rialzarsi".

Parafrasando il claim di Orientamenti "Care", Jovanotti ha posto l'accento sull'importanza di questa parola che "riguarda la cura verso se stessi e anche verso gli altri. Tutto questo non ha a che vedere con il successo, ma con la curiosità e il rispetto. A cominciare da quello per l'ambiente che sarà un filo rosso in occasione del Jova Beach Party che il 17 luglio farà tappa a Villanova d'Albenga.