Ordine: "Genoa pigro nei primi tempi con le grandi, De Rossi lavori su questo stato psicologico"

"Il Genoa ha giocato con la Juventus, non sono certo queste le partite in cui il Genoa deve fare punti. Tuttavia, ve lo dico molto francamente, si può perdere con la Juve, per carità, ma non così e cioè come? Regalando completamente il primo tempo. Io trovo, siccome non è la prima volta, che con questa partenza un po' ad handicap, un primo tempo pigro, la Juve entrava dentro come infilando la lama nel burro dal punto di vista difensivo, ha fatto gol nei primi minuti, ha messo 2-0 a posto il risultato e poi ha vissuto di rendita, ecco, a me questo primo tempo non è piaciuto per niente. Diverso è stato il secondo, allora mi è sorto un dubbio, siccome non è la prima volta, è già successo con l'Inter, allora mi chiedo, ma non è che per caso sotto sotto c'è una sorta di complesso di inferiorità che magari vaga nello spogliatoio per cui cominciano il primo tempo in quella maniera, un po' pigra, magari anche un po' sotto pressione e finiscono col subire, però se così stanno le cose non tocca a me, tocca all'allenatore, a Daniele De Rossi eliminare questo stato psicologico. Dai, su, dai, dai Daniele, dai!".

Lo ha detto Franco Ordine, opinionista nazionale, al Derby del Lunedì. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, disponibile integralmente on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.