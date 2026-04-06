Genoa, De Rossi: "Loro hanno qualità, ma non l'avevo preparata così poco aggressiva. Baldanzi è entrato benissimo"

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico rossoblu, dopo il ko per 2-0 contro la Juventus: "Ci voleva pazienza per tirarli fuori, per creare dei buchi in mezzo e per far perdere loro un po' di ritmo, ma non l'avevo preparata cosi poco aggressiva. La differenza la fanno anche la condizione degli altri, loro l'avranno preparata come nel primo tempo e non come nel secondo. Loro hanno grande qualità. Ho visto molte cose migliori nella ripresa, purtroppo non siamo riusciti a riprenderla".

Su Baldanzi? "Non voglio pensare sia solo un giocatore, anche se è entrato benissimo e ha fatto quello che gli chiedevamo. Alla Juventus gli dai fastidio se le togli ritmo e palla, sono più forti quando ce l'hanno. Tommaso è stato bravo, è entrato in modo energico e non gli è mai scottata la palla"



"La sosta ce l'ha avuta anche la Juventus e ha più nazionali di noi. Abbiamo avuto i giorni sufficienti per preparare la gara, i nostri hanno viaggiato, ma vale per tutti. Avevamo preparato una partita molto più aggressiva, sapendo di poter prendere gol in contropiede perché eravamo aperti. La differenza è che le altre squadre a volte sbagliano i passaggi, a qualcuno trema le gambe... A loro no".

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