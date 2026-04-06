Il Genoa butta via un tempo e viene punito dalla Juve: decidono Bremer e McKennie. Nel finale Martin sbaglia un rigore
di Luca Pandimiglio
Decisiva la partenza sprint dei bianconeri, al 72' Martin viene ipnotizzato da Di Gregorio
All’Allianz Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Genoa, con i bianconeri che si impongono per 2-0 al termine di una gara dominata per larghi tratti. La squadra guidata da Luciano Spalletti parte forte fin dai primi minuti, imponendo ritmo e controllo contro un Genoa in evidente difficoltà.
Il match si sblocca già al 4’, quando Gleison Bremer porta in vantaggio la Juventus con un colpo di testa, favorito anche da una deviazione decisiva di Vasquez. L’avvio aggressivo dei bianconeri mette subito alle corde la formazione di Daniele De Rossi.
Il raddoppio arriva al 17’ grazie a Weston McKennie, che conclude con precisione una rapida ripartenza orchestrata dalla Juventus. Il centrocampista statunitense si rende protagonista anche poco prima dell’intervallo, divorandosi clamorosamente la rete del possibile 3-0 da pochi passi. Il primo tempo si chiude così con un netto dominio juventino, mentre il Genoa non riesce praticamente mai a impensierire la porta difesa inizialmente da Perin.
Nella ripresa, la Juventus continua a gestire il vantaggio, sfiorando anche il tris con Jonathan David, che colpisce il palo nei primi minuti del secondo tempo. Il Genoa prova a cambiare volto con alcune sostituzioni e riesce a rendersi più intraprendente, costruendo qualche occasione.
L’episodio che potrebbe riaprire la gara arriva al 72’, quando l’arbitro concede un calcio di rigore al Genoa per fallo di Bremer. Dal dischetto si presenta Martin, ma il portiere bianconero Di Gregorio (subentrato a Perin) intuisce e respinge il tiro, mantenendo invariato il doppio vantaggio della Juventus.
Nel finale, la squadra di Spalletti controlla senza particolari affanni, mentre il Genoa non trova la forza per riaprire la partita. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce una vittoria meritata per la Juventus, che conferma la propria superiorità e porta a casa tre punti grazie alle reti di Bremer e McKennie.
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